Відповідні зустрічі відбулись під час візиту глави Офісу Президента у Туреччину. Андрій Єрмак також відзначив вчинки США та Туреччини у допомозі Україні.

Читайте також Які шанси України вступити в НАТО: детальна оцінка фахівця

Єрмак у розмові з Салліваном наголосив на важливості збільшення підтримки ЗСУ

Андрія Єрмак відзначив, що рішення Кремля визнати проведення так званих референдумів на тимчасово окупованих територіях вимагають негайної адекватної реакції світу.

Ми не можемо допустити повторення кримського сценарію. Ми будемо реагувати жорстко і консолідовано,

– заявив Єрмак.

Глава Офісу Президента розповів Джейку Саллівану про ситуацію на передовій та збільшення обстрілів цивільних об'єктів Росією на фоні успіхів ЗСУ. Окрім того:

сторони обговорили подальшу безпекову допомогу українській армії;

Єрмак наголосив на першочергових потребах ЗСУ та на важливості збільшення такої підтримки та її швидкого отримання;

посадовці обговорили всі актуальні питання двосторонньої співпраці.

Глава ОП сподівається, що Туреччина далі буде посередником під час обміну

Андрій Єрмак відзначив, що сподівається на те, що Туреччина і надалі сприятиме у процесі повернення українських полонених додому.

Також він пригадав про те, що турецька сторона відіграла ключову роль у процесі експорту зерна з України.

З моменту її започаткування з українських портів вийшли більш ніж 250 суден з понад 5,7 мільйона тонн агропродукції, призначеної для країн Азії, Європи та Африки,

– розповів Єрмак.

Єрмак наголосив на необхідності гарантій безпеки для України

Керівник Офісу Президента також наголосив, що Україна має отримати надійні міжнародні гарантії безпеки до набуття нашою державою членства в НАТО. Андрій Єрмак пригадав, що:

Міжнародна робоча група з питань безпекових гарантій для України, яку він очолює разом із ексгенсекретарем НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном, підготувала рекомендації щодо Київського безпекового договору;

саме його укладення має забезпечити українській стороні дієві гарантії безпеки на цей перехідний період.

Також Андрій Єрмак з політиками обговорив продовження безпекової допомоги ЗСУ, актуальні першочергові потреби нашої армії та важливість оперативно отримувати підтримку.

Дивіться також – Андрій Єрмак заявив, що наступні місяці будуть вирішальними: відео