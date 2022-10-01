Таку думку 24 каналу висловив голова ГО "Україна в НАТО", член Атлантичної ради Юрій Романюк. Раніше у Зеленського відповіли, чи стане Угорщина на заваді українського вступу до НАТО.

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Заявка України – сюрприз для НАТО

На думку Романюка, заявка України на вступ до НАТО була сюрпризом для Альянсу. Генсек НАТО Столтенберг готувався до пресконференції щодо анексії українських територій, тож і не був готовим відповідати на запитання про вступ України.

Те, що потім сказав Байден, що це не на часі, треба займатись безпекою, говорить про те, що його просто поставили перед фактом, що Україна подала заявку до НАТО, і він нічого не зміг видати,

– зазначив голова ГО "Україна в НАТО".

Україна консультувалась з НАТО

На противагу, радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк повідомив, що Україна консультувалась з НАТО, перед тим, як подати заявку. Це було на різних рівнях держави. Вони проходили на рівні різних експертів і перших осіб як держави, так і Альянсу.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба також сказав, що Президент України Володимир Зеленський і керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провели не один раунд перемовин з Генсеком ООН Антоніу Гутеррешем. Треба було знайти аргументи, як переконати світ у тому, що Путіну по руках треба бити зараз, інакше про мир, спокій і безпеку можна забути.

Україні необхідні зміни

Член Атлантичної ради продовжив, що восьмий місяць війни продемонстрував, що українська армія є найбільш боєздатною в Європі і вже сама є критерієм і еталоном для вступу в НАТО. Однак це суто мілітарний бік питання. Для вступу в НАТО треба виконати вимоги, які збігаються з критеріями вступу до Євросоюзу:

демократичне суспільство;

правова держава;

дотримання законності;

пріоритет права над політикою;

громадянський контроль за силовими органами.

"Американці кажуть, що без розв'язання цих питань ми далі просуватись не будемо", – зауважив він.

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Наступний саміт НАТО вперше відбудеться за рік після попереднього

Голова ГО "Україна в НАТО" додав, що НАТО працює по циклах. Як, наприклад, Олімпіада або чемпіонат світу з футболу кожні 4 роки, саміт НАТО відбувається кожні 2 роки. У липні 2022 року саміт НАТО був у Мадриді. Наступний мав би бути в 2024 році, а його вперше призначили на наступний, на 2023 рік у Вільнюсі. НАТО вперше за 50 років змінили свій календарний план.

Є певна відповідна вагома причина. Однією з таких причин може бути те, що тріумфально буде оголошено рішення щодо вступу України до НАТО в червні 2023 року, якщо до того часу гаряча фаза війни завершиться. Україні вдасться повністю стабілізувати ситуацію на фронтах і повернути свої території,

– наголосив Романюк.

За словами члена Атлантичної ради, у нас є час як для армії повернути всі свої території або максимально все, що можна повернути, так і для цивільної адміністрації паралельно виконувати свої критерії щодо вступу в НАТО.

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