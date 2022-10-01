Такое мнение 24 каналу высказал глава ОО "Украина в НАТО", член Атлантического совета Юрий Романюк. Ранее у Зеленского ответили, станет ли Венгрия мешать украинскому вступлению в НАТО.

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Заявка Украины – сюрприз для НАТО

По мнению Романюка, заявка Украины на вступление в НАТО была сюрпризом для Североатлантического союза. Генсек НАТО Столтенберг готовился к пресс-конференции по аннексии украинских территорий, поэтому и не был готов отвечать на вопрос о вступлении Украины.

То, что потом сказал Байден, что это не ко времени, нужно заниматься безопасностью, говорит о том, что его просто поставили перед фактом, что Украина подала заявку в НАТО, и он ничего не смог выдать.

– отметил глава ОО "Украина в НАТО".

Украина консультировалась с НАТО

В противоположность советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что Украина консультировалась с НАТО, прежде чем подать заявку. Это было на разных уровнях государства. Они проходили на уровне разных экспертов и первых лиц как государства, так и Североатлантического союза.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба также сказал, что Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провели не один раунд переговоров с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем. Надо было найти аргументы, как убедить мир в том, что Путину по рукам нужно бить сейчас, иначе о мире, покое и безопасности можно забыть.

Украине необходимы изменения

Член Атлантического совета продолжил, что восьмой месяц войны продемонстрировал, что украинская армия является наиболее боеспособной в Европе и уже сама является критерием и эталоном для вступления в НАТО. Однако это чисто милитарная сторона вопроса. Для вступления в НАТО нужно выполнить требования, совпадающие с критериями вступления в Евросоюз:

демократическое общество;

правовое государство;

соблюдение законности;

приоритет права над политикой;

гражданский контроль за силовыми органами.

"Американцы говорят, что без решения этих вопросов мы дальше продвигаться не будем", – заметил он.

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Следующий саммит НАТО впервые состоится через год после предыдущего

Глава ОО "Украина в НАТО" добавил, что НАТО работает по циклам. Как, например, Олимпиада или чемпионат мира по футболу каждые 4 года, саммит НАТО проходит каждые 2 года. В июле 2022 г. саммит НАТО был в Мадриде. Следующий должен быть в 2024 году, а его впервые назначили на следующий, на 2023 год в Вильнюсе. НАТО впервые за 50 лет изменили свой календарный план.

Есть определенная соответствующая веская причина. Одной из таких причин может стать то, что триумфально будет объявлено решение о вступлении Украины в НАТО в июне 2023 года, если к тому времени горячая фаза войны завершится. Украине удастся полностью стабилизировать ситуацию на фронтах и вернуть свои территории,

– подчеркнул Романюк.

По словам члена Атлантического совета, у нас есть время как для армии вернуть все свои территории или максимально все, что можно вернуть, так и для гражданской администрации параллельно выполнять свои критерии вступления в НАТО.

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