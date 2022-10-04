Про це 24 каналу розповіла аналітикиня Центру досліджень Туреччини Карлтонського університету Євгенія Габер. За її словами, Ердоган дійсно виступає за мирні переговори України та Росії. Але ніхто не буде "викручувати руки" Києву та змушувати сісти за переговори. Все залежить від бажання української влади та народу.

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Варто розуміти, що в Туреччині скоро вибори. Відповідно уся зовнішня політика має вплив на внутрішню. За соціологічними опитуваннями, більша частина турків виступає за нейтралітет щодо війни України та Росії.

Цей нейтралітет більше проукраїнський. Вони підтримують Україну, але хочуть надалі співпрацювати з росіянами. Цей менталітет турецького суспільства схожий з країнами Близького Сходу. Загалом Туреччина постачає "Байрактари", виготовила корвет та підтримує Україну на міжнародних майданчиках,

– зазначила Габер.

Чи може Туреччина заблокувати вступ України до НАТО

За словами Габер, Туреччина завжди виступала за політику відкритих дверей та підтримувала членство України й Грузії у НАТО. Звісно, там не спішитимуть із заявами на підтримку через російський фактор. Однак це взагалі не означає, що Туреччина блокуватиме вступ України. Найімовірніше, Анкара просто не перебуватиме в списку перших країн, які лобіюватимуть це рішення.

"Я думаю, якщо буде ситуація, як зараз у Швеції та Фінляндії, коли 2 – 3 країни проти… То Туреччина не буде блокувати членство України в НАТО. Сильна Україна – це в національних інтересах Туреччини. Це – стримує російську присутність та посилює позиції Туреччини в регіоні. Тому риторика буде дуже поміркована", – зазначила Габер.

Габер про подвійну гру Ердогана щодо війни в Україні: дивіться відео

Нагадаємо, нещодавно голова Офісу Президента Андрій Єрмак зустрівся із радниками Джо Байдена та Реджепа Ердогана – Джейком Салліваном та Ібрагімом Калином. Ця зустріч відбулася у Стамбулі.

На розмові вони обговорили агресивні дії Росії щодо України та питання гарантій безпеки для держави. Єрмак сподівається, що Туреччина й надалі буде посередником в процесу обміну полонених.