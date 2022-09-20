Ердоган заявив, що в Узбекистані на саміті ШОС мав "ґрунтовні дискусії" з путіним. За словами турецького лідера, справи в росії йдуть проблематично.
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Він насправді показує мені, що готовий покінчити з цим якомога швидше...Я думаю, що буде зроблено значний крок вперед,
– сказав Ердоган.
Водночас він додав, що війна має бути завершена на взаємовигідних умовах.
Ердоган просив путіна повернути Україні Крим
Ердоган заявляє, що війна має бути завершена на взаємовигідних умовах.
"Якщо в Україні буде встановлено мир, то, звичайно, повернення земель, на які було скоєно напад, стане дійсно важливим. Пан Путін зробив певні кроки. Ми зробили певні кроки", – розповів президент.
Політик додав, що просив путіна повернути Крим "його законним власникам". Ці розмови велись ще з 2014 року, однак кроків щодо цього питання від москви не було.
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