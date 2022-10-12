Ймовірно, Китай, Індія та Туреччина на саміті ШОС у Самарканді висунули ультиматум Путіну: або він завершує війну до саміту G20, або вони приєднуються до санкцій Заходу проти країни-агресорки. Про це 24 каналу розповів російський опозиційний журналіст Іван Яковина.

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Хто тисне на Росію

Крім того, цей ультиматум пояснює поспіх російського президента з мобілізацією та анексією українських територій, оскільки вони відбулися саме після саміту ШОС. Ба більше, Путін продовжуватиме ескалацію до 15 листопада, адже хоче завершити бойові дії на своїх умовах.

"Можливо, навіть проведе якісь ядерні випробовування або щось подібне, тому що для нього це вже питання виживання", – припустив російський опозиційний журналіст.

В Індії вже прямо заявляють, що не підтримують порушення територіальної цілісності будь-яких країн, а також виступають проти знищення цивільної інфраструктури.

На Путіна зараз тисне не Захід, на нього дуже тисне Схід, тобто Індія, Китай та Туреччина,

– зазначив Яковина.

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Як поводитиме себе Китай після 15 листопада

По-перше, Китай може припинити купувати російську нафту. По-друге – припинити постачання в Росію,

– сказав російський опозиційний журналіст.

Так, країна виступає для Росії великим постачальником багатьох товарів, які не перебувають під санкціями, але є критично важливими для російської економіки та "дозволяють Росії жити". Тож, відмова Китаю від постачання може призвести до деіндустріалізації Росії, тобто повернення її на 50 років назад.

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Чому Сходу важливе швидке закінчення війни

Ердоган продовжує тиснути на російського президента щодо завершення війни. Туреччина, Китай та Індія зацікавлені в якнайшвидшому закінченні війни Росії проти нашої держави.

Це пояснюється тим, що країни Сходу здебільшого експортують свою продукцію до Європи, однак через війну в Україні на Заході почалася економічна рецесія. Відповідно, люди менше купують товари колективного Сходу.

Через це й в Туреччині, Індії та Китаї починаються дуже серйозні економічні проблеми – спад виробництва тощо,

– підкреслив Яковина.

Крім того, задля стабільності всередині країни та утримання влади Сі Цзіньпіну важливо підтримувати постійне зростання економіки. Однак через розв'язання Путіним війни можливості Китаю обмежені й для нього це є великим ризиком.

Російський опозиційний журналіст додав, що в Індії ситуація – найсерйозніша, оскільки країна перебуває на межі голоду. Отже, навіть мінімальне збільшення ціни на продукти для громадян країни може закінчитися фатально.