За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, у Кремлі оцінили здатність населення Росії до протестів перед відправкою на вірну смерть та констатували, що "Ваньки" готові мовчазно гинути за царя. Страх смерті від американських снарядів для росіян є меншим, ніж побоювання висловитись проти Путіна та його влади.

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Оголошення часткової мобілізації для відправлення сотень тисяч жителів Росії на загибель в Україні фактично було перевіркою, яку проводила Москва. Цей тест суспільство країни-агресорки успішно "склало", то ж тепер війна триватиме або до останнього росіянина, або до розвалу імперської держави.

Росіяни швидко звикнуть до того, що раз на пів року держава забиратиме сотню тисяч смертників

Згідно з оцінками російських спецслужб та представників влади, часткова мобілізація, яку оголосили 21 вересня, є достатньо ефективною.

Звісно, назбирати навіть 500 тисяч боєздатних штиків, озброїти їх та посадити на сучасну техніку, міноборони не зможе.

Тим не менше, швидкоруч заткнути всі дірки на фронті за рахунок набору та відправлення "гарматного м'яса" Кремлю вдасться з рекордною швидкістю.

Ніяких серйозних проблем безпосередньо з набором "чмобіків" російська влада не відчуває. Адже після отримання повістки понад 70% резервістів слухняно йдуть до військкоматів. Більшість із них вже наступного дня відправляються або на точку збору в Росії, або ж прямо в Україну для участі у бойових діях без підготовки.

Зробити новонабране військо боєздатним та докорінно змінити для себе ситуацію на фронті Путін не зможе. Однак вище військово-політичне керівництво досі не вірить у можливість власної поразки.

Кремлівський фюрер сподівається здобути перемогу комплексно: шантажем Європи, спробами заморозити конфлікт чи хоча б затягнути його на довгі роки.

У Путіна вважають, що на якомусь етапі похитнеться або позиція Заходу, або українське суспільство, після чого орда зможе знищити Україну. Але ця позиція є хибною, адже якісно посилити своє військо чи докорінно зламати позицію партнерів України Росія навряд зможе.

Проте час від часу поповнювати свій особовий склад та закидати у жорна війни нове "м'ясо" влада країни-агресорки цілком здатна протягом багатьох років.

Кремлівський диктатор та його поплічники порахували, що достатньо довга підготовка військкоматів до розсилання величезної кількості повісток цілком дає змогу провести швидку мобілізацію потрібної кількості людей. У перші ж дні після оголошення примусового набору до війська повістки отримали понад 400 тисяч резервістів. За 2 тижні військкомати обробили половину від цієї цифри, то ж наразі вже понад 200 тисяч "Ваньок" проходять збори чи вже воюють в Україні.

Ніяких серйозних протестів проти мобілізації при цьому у Росії не спостерігалось. Єдиним регіоном, де сталося щось типу бунту, був Дагестан. Але у перші дні після 21 вересня з цієї республіки встигли забрати на війну кілка тисяч осіб, то ж після виходу людей на вулицю влада негласно призупинила проведення мобілізаційних заходів. Натомість військкоматам у Туві та Бурятії наказали посилити призов смертників, що ті й зробили.

Хвилі офіційної мобілізації чергуватимуться з прихованою

Оскільки ж подібна ситуація з дуже швидкою мобілізацію чималої кількості осіб дозволить Путіну далі воювати, незабаром хвиля "часткового" набору до війська у Росії призупиниться. Воєнкоми проведуть осінній призов, після чого збиратимуть списки та готуватимуть повістки для подальших зборів орди. Армія перейде на приховану мобілізацію, аби якийсь час компенсовувати втрати серед "чмобіків".

Фактично у Путіна випробовують нову схему чергування офіційної мобілізації із прихованою. Завдяки тому, що у військо набиратимуть дуже швидко, а після проведення хвилі процес призупинятиметься, суспільство не встигатиме обурюватися та висловлювати непокору. Мовляв, навіщо протестувати, якщо активних розсилань повісток та відправки до армії влада вже не влаштовує.

Наступна перевірка, яку кривавий цар влаштує своїм васалам, буде пов'язана з їх реакцією на черговий, але дуже великий потік трун "чмобіків". Звісно, офіцери й надалі не вивозитимуть більшу частину тіл з поля бою, однак через цілу низку чинників після оголошення мобілізації додому в цинку приїде набагато більше окупантів, ніж це було з лютого 2022.

Втім, самі ж протести проти ведення війни у Росії є дуже малоймовірними, як і обурення діями влади через велику кількість "двохсотих". Адже наразі населення та влада підписують новий суспільний договір: ти даєш Путіну сина для загибелі в Україні, а держава купує тобі нову "Ладу".