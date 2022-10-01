Зокрема це вирішатимуть Сполучені Штати та Китай. Таку думку 24 каналу висловив політолог Микола Давидюк.

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США та Китай не знають, що робити з Росією

За його словами, питання розпаду всередині країни вже вирішене. Ті, хто міг би захистити Росію від Путіна почали тікати за кордон, а ті, хто лишилися – їх він цілком влаштовує. Втім, окремо взяті республіки, як Дагестан, вже почали внутрішні процеси децентралізації.

Однак важливо, щоб відділення окремих держав від Росії було плавним та прогнозованим, оскільки лишається питання ядерної зброї. Так, США володіють усією інформацією щодо розташування ядерної зброї в країні-агресорці і їм необхідно, щоб розпад Росії був контрольованим.

"Тому питання розпаду вирішатимуть не в Росії – будуть приймати на рівні глобальних еліт, тому що для них важливе питання безпеки", – розповів політолог.

Путін послабив Росію настільки, що вона вже розпадається. Її зараз просто підтримують по флангах великі держави, які не розуміють, що зараз з цим багажем робити,

– зауважив Давидюк.

Так, великі держави не проти розділити Росію, наприклад, Китаю дуже подобається сировинна база країни-агресорки. Крім того, у Сполучених Штатів також є свої інтереси.

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Після перемоги України Росія не становитиме загрози

Російський публіцист Андрій Піонтковський переконаний, що Росію ослаблять і буде зовсім інша система безпеки у світі.

Він нагадав, що міністр оборони США Ллойд Остін під час візиту до Києва у квітні заявив про три цілі – перемога України, повне відновлення її територіальної цілісності та ослаблення Росії до такої міри, щоб вона не змогла повторити агресію.

Адже вже зараз підготовлена так звана Київська декларація про гарантії безпеки. Вона фактично про прийняття України в НАТО,

– сказав російський публіцист.

Тобто, пояснив він, коли ЗСУ вже виженуть російську армію за територію України, жодних перешкод для вступу України в НАТО не буде.

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