В частности, это будут решать Соединенные Штаты и Китай. Такое мнение 24 каналу высказал политолог Николай Давидюк.

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США и Китай не знают, что делать с Россией

По его словам, вопрос распада внутри страны уже решен. Те, кто мог бы защитить Россию от Путина, начали бежать за границу, а оставшиеся – их он вполне устраивает. Впрочем, отдельно взятые республики, как Дагестан, уже начали внутренние процессы децентрализации.

Однако важно, чтобы отделение некоторых государств от России было плавным и прогнозируемым, поскольку остается вопрос ядерного оружия. Так, США владеют всей информацией о расположении ядерного оружия в стране-агрессоре и им необходимо, чтобы распад России был контролируемым.

"Поэтому вопрос распада будут решать не в России – будут принимать на уровне глобальных элит, потому что для них важен вопрос безопасности", – рассказал политолог.

Путин ослабил Россию так, что она уже распадается. Ее сейчас просто поддерживают по флангам крупные государства, которые не понимают, что сейчас с этим багажом делать,

– заметил Давидюк.

Так, крупные государства не прочь разделить Россию, например, Китаю очень нравится сырьевая база страны-агрессора. Кроме того, у Соединенных Штатов тоже есть свои интересы.

Давидюк рассказал, что вопрос распада России будут решать США и Китай: смотрите видео

После победы Украины Россия не будет представлять угрозу

Российский публицист Андрей Пионтковский убежден, что Россию ослабят и будет совсем другая система безопасности в мире.

Он напомнил, что министр обороны США Ллойд Остин во время визита в Киев в апреле заявил о трех целях – победе Украины, полном восстановлении ее территориальной целостности и ослаблении России до такой степени, чтобы она не смогла повторить агрессию.

Ведь уже сейчас подготовлена так называемая Киевская декларация про гарантии безопасности. Она фактически о принятии Украины в НАТО,

– сказал российский публицист.

То есть, объяснил он, когда ВСУ уже выгонят российскую армию за территорию Украины, никаких препятствий для вступления Украины в НАТО не будет.

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