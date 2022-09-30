Об этом 24 каналу сказал российский публицист Андрей Пионтковский. Он убежден, что Россию ослабят и она больше не будет представлять угрозы.

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Начнет ли Россия новую войну через несколько лет

Пионтковский напомнил, что министр обороны США Ллойд Остин во время визита в Киев в апреле заявил о трех целях – победе Украины, полном восстановлении ее территориальной целостности и ослаблении России до такой степени, чтобы она не смогла повторить агрессию.

Ведь уже сейчас подготовлена так называемая киевская декларация о гарантиях безопасности. Она фактически о принятии Украины в НАТО,

– сказал российский публицист.

То есть, объяснил он, когда ВСУ уже выгонят российскую армию за территорию Украины, никаких препятствий для вступления Украины в НАТО не будет.

К тому же, заметил публицист, тогда будет совсем другая система безопасности в мире. Ведь после каждой мировой войны, а именно это мы сейчас переживаем, государства-победители создают новую систему безопасности. А после этой войны государствами-победителями будут Украина, Великобритания и США.

Пионтковский предположил, начнет ли Россия новую войну против Украины через несколько лет: смотрите видео

"Россия будет скована прочностью НАТО"

Пионтковский считает, что не стоит преувеличивать масштаб имперских идей "русского мира". Ведь Советский Союз распался достаточно мирно. То есть не было у российского народа глубинного имперского покушения, его искусственно высосали из телевизионной пробирки за последние 20 лет.

Гораздо большее нацистское движение было в гитлеровской Германии. И ее денацификация заняла жизнь целого поколения,

– заявил он.

По мнению российского публициста, нечто подобное гораздо быстрее произойдет в Российской Федерации.

Россия будет скована прочностью НАТО. Ведущим членом этой организации станет Украина, которая, собственно, одна и исполнила ту роль, к которой НАТО 70 лет готовилось,

– сказал Пионтковский.

Поэтому, резюмировал он, Россия тогда не будет представлять угрозу. К тому же, будет новая международная организация, которая будет принимать соответствующие решения.

Какая ситуация сейчас на фронте: главное