Об этом 24 каналу сказал российский публицист Андрей Пионтковский. Он убежден, что Россию ослабят и она больше не будет представлять угрозы.
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Начнет ли Россия новую войну через несколько лет
Пионтковский напомнил, что министр обороны США Ллойд Остин во время визита в Киев в апреле заявил о трех целях – победе Украины, полном восстановлении ее территориальной целостности и ослаблении России до такой степени, чтобы она не смогла повторить агрессию.
Ведь уже сейчас подготовлена так называемая киевская декларация о гарантиях безопасности. Она фактически о принятии Украины в НАТО,
– сказал российский публицист.
То есть, объяснил он, когда ВСУ уже выгонят российскую армию за территорию Украины, никаких препятствий для вступления Украины в НАТО не будет.
К тому же, заметил публицист, тогда будет совсем другая система безопасности в мире. Ведь после каждой мировой войны, а именно это мы сейчас переживаем, государства-победители создают новую систему безопасности. А после этой войны государствами-победителями будут Украина, Великобритания и США.
Пионтковский предположил, начнет ли Россия новую войну против Украины через несколько лет: смотрите видео
"Россия будет скована прочностью НАТО"
Пионтковский считает, что не стоит преувеличивать масштаб имперских идей "русского мира". Ведь Советский Союз распался достаточно мирно. То есть не было у российского народа глубинного имперского покушения, его искусственно высосали из телевизионной пробирки за последние 20 лет.
Гораздо большее нацистское движение было в гитлеровской Германии. И ее денацификация заняла жизнь целого поколения,
– заявил он.
По мнению российского публициста, нечто подобное гораздо быстрее произойдет в Российской Федерации.
Россия будет скована прочностью НАТО. Ведущим членом этой организации станет Украина, которая, собственно, одна и исполнила ту роль, к которой НАТО 70 лет готовилось,
– сказал Пионтковский.
Поэтому, резюмировал он, Россия тогда не будет представлять угрозу. К тому же, будет новая международная организация, которая будет принимать соответствующие решения.
Какая ситуация сейчас на фронте: главное
- Украинские защитники продолжают уничтожать оккупантов, которые с оружием в руках пришли на нашу землю. В результате слаженных действий ВСУ российская армия теряет своих бойцов по всем направлениям фронта.
- В оперативном командовании "Юг" отчитались о ситуации в регионе. В течение суток 29 сентября удалось сбить два самолета врага. Также поражена дважды колонна техники в Новой Каховке.
- ВСУ, вероятно, завершили оцепление российской группировки в районе Лимана. Как отметили в Институте изучения войны, они прорвали вражескую оборону в районе Ставок, в 10 километрах к северу от Лимана.
- Спикер восточной группировки войск Сергей Череватый подтвердил, что на Лиманском направлении защитники окружают российскую группировку. Он не рассказал детали, поскольку операция все еще продолжается.