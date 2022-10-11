Відповідну інформацію повідомило американське видання, посилаючись на дані офіційних турецьких осіб. Саміт має відбутись протягом 12 – 13 жовтня.

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Ердоган має зустрітись з Путіним

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зустрінеться з російським президентом Владіміром Путіним на полях регіонального саміту в столиці Казахстану Астані,

– мовиться в повідомленні.

Варто зауважити, що турецьке видання CNN Türk зауважило, що президент Туреччини зустрінеться з багатьма главами держав і урядів.

Кулеба провів перемовини очільником МЗС Туреччини

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 10 жовтня розповів про телефонну розмову з турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу.

За словами українського міністра, очільник МЗС Туреччини засудив останні російські удари та запевнив, що його країна продовжить підтримувати Україну.

Ми скоординували зусилля для організації рішучої відповіді через Генеральну асамблею ООН,

– заявив наш міністр.

Також Дмитро Кулеба пояснив, що він говорив з міністеркою закордонних справ Канади. Він закликав союзників скоординувати зусилля та надати Україні додаткові засоби системи протиповітряної та протиракетної оборони.

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