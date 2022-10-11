Соответствующую информацию сообщило американское издание, ссылаясь на данные официальных турецких лиц. Саммит должен пройти в течение 12 – 13 октября.

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Эрдоган должен встретиться с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится с российским президентом Владимиром Путиным на полях регионального саммита в столице Казахстана Астане,

– говорится в сообщении.

Следует отметить, что турецкое издание CNN Türk отметило, что президент Турции встретится со многими главами государств и правительств.

Кулеба провел переговоры главой МИД Турции

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 10 октября рассказал о телефонном разговоре с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

По словам украинского министра, глава МИД Турции осудил последние российские удары и заверил, что его страна продолжит поддерживать Украину.

Мы скоординировали усилия по организации решительного ответа через Генеральную ассамблею ООН,

– заявил наш министр.

Также Дмитрий Кулеба объяснил, что он говорил с министерством иностранных дел Канады. Он призвал союзников скоординировать усилия и предоставить Украине дополнительные средства системы противовоздушной и противоракетной обороны.

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