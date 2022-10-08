Нагадаємо, що президент Туреччини Реджеп Ердоган 7 жовтня провів телефонну розмову із російським диктатором Владіміром Путіним. Турецький лідер наголосив, що готовий зробити свій внесок "у мирне розв'язання українського питання на благо всіх".

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Туреччина хоче переговорів Заходу та Росії

Турецькі журналісти повідомили, що Анкара досі хоче провести переговори щодо припинення війни в Україні. Там проаналізували всі промови кремлівського диктатора та дійшли до висновку, що він "хоче довгострокової угоди із Заходом".

Зараз Туреччина планує посадити за один стіл із Росією 4 найбільші країни Заходу – США, Францію, Німеччину та Англію. Цей план ще не надійшов до всіх західних столиць, але був переданий до Сполучених Штатів через важливі та приватні канали,

– розповіли журналісти.

У Вашингтоні вже нібито навіть позитивно відреагували на таку пропозицію.

"Анкара також поважає волю України й відкритими каналами говорить, що війна має повернутися до миру без застосування тактичної ядерної зброї", – додали у виданні.

Як Туреччина допомагає Україні: коротко

Ердоган активно виступає за проведення мирних переговорів між Україною та Росією. Однак паралельно Туреччина надає "Байрактари" і критикує Захід за постачання подекуди старої зброї для України.

Також Туреччина допомогла Україні організувати обмін військовополонених захисників "Азовсталі". Речник турецького президента Ібрагім Калин розповів, що представники його країни обговорювали це питання з Росією понад 3 місяці.

Зауважимо, що російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко розповів, що Ердоган – політик, який успішно маневрує між Заходом та Сходом, між Росією та США. Однак він не здатен зупинити війну.

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