Нагадаємо, що президент Туреччини Реджеп Ердоган 7 жовтня провів телефонну розмову із російським диктатором Владіміром Путіним. Турецький лідер наголосив, що готовий зробити свій внесок "у мирне розв'язання українського питання на благо всіх".
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Туреччина хоче переговорів Заходу та Росії
Турецькі журналісти повідомили, що Анкара досі хоче провести переговори щодо припинення війни в Україні. Там проаналізували всі промови кремлівського диктатора та дійшли до висновку, що він "хоче довгострокової угоди із Заходом".
Зараз Туреччина планує посадити за один стіл із Росією 4 найбільші країни Заходу – США, Францію, Німеччину та Англію. Цей план ще не надійшов до всіх західних столиць, але був переданий до Сполучених Штатів через важливі та приватні канали,
– розповіли журналісти.
У Вашингтоні вже нібито навіть позитивно відреагували на таку пропозицію.
"Анкара також поважає волю України й відкритими каналами говорить, що війна має повернутися до миру без застосування тактичної ядерної зброї", – додали у виданні.
Як Туреччина допомагає Україні: коротко
- Ердоган активно виступає за проведення мирних переговорів між Україною та Росією. Однак паралельно Туреччина надає "Байрактари" і критикує Захід за постачання подекуди старої зброї для України.
- Також Туреччина допомогла Україні організувати обмін військовополонених захисників "Азовсталі". Речник турецького президента Ібрагім Калин розповів, що представники його країни обговорювали це питання з Росією понад 3 місяці.
- Зауважимо, що російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко розповів, що Ердоган – політик, який успішно маневрує між Заходом та Сходом, між Росією та США. Однак він не здатен зупинити війну.
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