Речник президента Туреччини Ібрагім Калин розповів, що представники його країни обговорювали це питання з росією понад 3 місяці.

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Замість 5 імен повинно було бути 15

Ібрагім Калин повідомив, що Реджеп Ердоган "дуже тепло" ставився до цього питання. Спершу в списку на обмін, за яким у результаті обміняли 5 бойових командирів-героїв, було 15 імен. Проте з російською стороною його не вдалось узгодити з росіянами.

Виявилось, що обмін полонених обговорювали до візиту президентів у Львів, також Ердоган його обговорював з путіним під час зустрічі з ним у Самарканді. Проте росіяни одразу дали зрозуміти, що 15 людей зі списку не повернуть. Тож коли Ердоган їхав до Львова, цей список вже був скорочений.

Наш Президент дуже тепло ставився до цього питання, ми близько 3 – 3,5 місяця обговорювали це питання з нашими колегами. Не вдалося узгодити по 15 іменам. Той список не дійшов до Львова, у самому кінці був скорочений до 5 імен. Ці 5 людей залишаться у нас в безпеці до закінчення війни,

– сказав Калин.

Представник Туреччини про роль української сторони під час обміну

Ібрагім Калин розповів, що українська сторона "проявила свою конструктивну позицію" під час обміну. Також важливу роль в обміні зіграла Національна розвідувальна організація Туреччини.

Зауважимо, що 21 вересня з російського полону звільнили 5 бойових командирів:

Дениса "Редіса" Прокопенка,

Сергія "Волину" Волинського,

Святослава "Калину" Паламара,

Дениса Шлегу,

Олега Хоменка.

До закінчення бойових дій вони перебуватимуть у Туреччині під захистом Реджепа Ердогана. Начальник ГУР Кирило Буданов уточнив, що вони проживатимуть у житловому приватному будинку. Він наголосив, що це не місце утримання, а місце проживання.

Після повернення командири розповіли, що у полоні над ними знущалися. Також видно, що вони сильно змінилися та схудли. Також захисники уточнили, що не знали, куди їх везуть. Вони зрозуміли, що це обмін, вже приземлившись у Туреччині.

Нагадаємо, що 200 українських героїв обміняли на Медведчука, який вже дав усі можливі покази слідству. А 5 героїв-командирів "Азовсталі" – на 55 російських полонених.

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