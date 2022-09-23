Ті, хто повернувся з пекла

Їм потрібні місяці фізичної й психологічної реабілітації, щоб мінімально прийти до тями. Сумарно їхній досвід – це навіть не Аушвіц. Закритий простір під безконечним бомбардуванням з повітря, води і суші, після чого – сталінський ГУЛАГ, помножений на свавілля й дебілізм терористів на окупованих територіях Донбасу та кадировців.

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Ніхто не знав, куди їх везуть, коли відбувалося звільнення. Усі припускали найгірше. Найстрашніше, що в декого – і мова не про одну-дві людини – лишилися близькі в полоні. А, наприклад, Оленівка – не просто табір смерті: двічі закритих у бараках людей заживо спалювали.

Диво зі сльозами на очах

Більша частина захисників "Азовсталі", які пережили знищення Маріуполя, залишаються в полоні. Звільнення частини бранців – радість, диво, подвиг, але зі сльозами на очах.

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Не варто зараз витрушувати з вчорашніх полонених чи їхніх родичів гучні заяви, політичні оцінки чи моторошні подробиці. Витримка і такт.

І головне – росія повинна відповісти за Маріуполь, Оленівку, Ізюм, Бучу, Бородянку та інші свої воєнні злочини. Це питання номер 1. З жахливими подробицями цих злочинів нам ще бути все життя.

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