Ті, хто повернувся з пекла
Їм потрібні місяці фізичної й психологічної реабілітації, щоб мінімально прийти до тями. Сумарно їхній досвід – це навіть не Аушвіц. Закритий простір під безконечним бомбардуванням з повітря, води і суші, після чого – сталінський ГУЛАГ, помножений на свавілля й дебілізм терористів на окупованих територіях Донбасу та кадировців.
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Ніхто не знав, куди їх везуть, коли відбувалося звільнення. Усі припускали найгірше. Найстрашніше, що в декого – і мова не про одну-дві людини – лишилися близькі в полоні. А, наприклад, Оленівка – не просто табір смерті: двічі закритих у бараках людей заживо спалювали.
Диво зі сльозами на очах
Більша частина захисників "Азовсталі", які пережили знищення Маріуполя, залишаються в полоні. Звільнення частини бранців – радість, диво, подвиг, але зі сльозами на очах.
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Не варто зараз витрушувати з вчорашніх полонених чи їхніх родичів гучні заяви, політичні оцінки чи моторошні подробиці. Витримка і такт.
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