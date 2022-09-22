Про це в ефірі національного телемарафону сказав омбудсмен Дмитро Лубінець. Він повідомив, що окупанти перед обміном зав'язали українським героям очі.

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"Як омбудсмен я маю перевірити, в яких умовах тримали військових. На мою думку, ми маємо так само ставились до російських військовополонених. Але так, ми показуємо приклад, щоб весь світ розумів, що ми відрізняємось від росії. Їм надали медичну допомогу, їх давали все належне й годували", – зазначив Лубінець.

Декого неможливо впізнати

Омбудсмен зазначив, що перед обміном, коли медик прощалася з російськими окупантами, то вони їй аплодували. Дехто із загарбників переконливо казав, що ніколи не піде воювати проти України.

Дзеркально ми побачили, що наших хлопців і дівчат тримали в окремих камерах. Уявіть собі, я вчора спілкувався з двома хлопцями з "Азову", які мене дуже добре знають. Я одного навіть не впізнав. Він важив 140 кілограмів. Вчора я побачив хлопця, який важить 70 – 75 кілограмів. Він сказав: "Мені навіть важко розмовляти, бо я весь цей час ні з ким не говорив. Сидів в одиничній камері", – сказав омбудсмен.

Зав'язали захисникам скотчем очі

Уповноважений з прав людини зазначив, що нашим захисникам давали дуже мало їжі. Практично не було засобів гігієни. За словами Лубінця, хлопці з довгими бородами та волоссям – це ті захисники, яких тримали в одиничних камерах.

"Навіть під час обміну, коли сиділи росіяни в автобусах, то у них були відкриті обличчя. Вони розуміли, що їх повертають. Вони розслаблені. За нашою інформацією, вчора наших героїв тримали 6 годин із зав'язаними скотчем очима. Тобто знаючи, що вже їх віддають, їх все одно тримали в автобусах і навіть нікуди не випускали. Лише коли почався обмін, то дозволили зняти ці пов'язки", – повідомив омбудсмен.

Він додав, що Україна вкотре привертає до цього увагу всього світу. Якщо треба поводитися з військовополоненими гідно, то слід вимагати це від обох сторін.

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