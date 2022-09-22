Об этом в эфире национального телемарафона сказал омбудсмен Дмитрий Лубинец. Он сообщил, что оккупанты перед обменом завязали украинским героям глаза.

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"Как омбудсмен я должен проверить, в каких условиях держали военных. По моему мнению, мы так же относились к российским военнопленным. Но да, мы показываем пример, чтобы весь мир понимал, что мы отличаемся от россии. Им оказали медицинскую помощь, их давали все должное и кормили", – отметил Лубинец.

Некоторых невозможно узнать

Омбудсмен отметил, что перед обменом, когда медик прощалась с российскими оккупантами, они ей аплодировали. Некоторые захватчики убедительно говорили, что никогда не пойдут воевать против Украины.

Зеркально мы увидели, что наших ребят держали в отдельных камерах. Представьте себе, я вчера общался с двумя ребятами из "Азова", которые меня очень хорошо знают. Я одного даже не узнал. Он весил 140 кг. Вчера я увидел парня, весящего 70 – 75 килограммов. Он сказал: "Мне даже трудно разговаривать, потому что я все это время ни с кем не говорил. Сидел в единичной камере", – сказал омбудсмен.

Завязали защитникам скотчем глаза

Уполномоченный по правам человека отметил, что нашим защитникам давали очень мало пищи. Практически не было средств гигиены. По словам Лубинца, ребята с длинными бородами и волосами – это защитники, которых держали в одиночных камерах.

"Даже во время обмена, когда сидели россияне в автобусах, у них были открытые лица. Они понимали, что их возвращают. Они расслаблены. По нашей информации, вчера наших героев держали 6 часов с завязанными скотчем глазами. То есть зная, что уже их отдают, их все равно держали в автобусах и даже никуда не выпускали. Только когда начался обмен, позволили снять эти повязки", – сообщил омбудсмен.

Он добавил, что Украина в очередной раз привлекает к этому внимание всего мира. Если надо обращаться с достойно военнопленными, то нужно требовать это от обеих сторон.

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