Всего домой вернулись 200 защитников. Их удалось поменять на кума путина виктора медведчука.
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СБУ показала, как наши бойцы возвращались из плена
Служба безопасности Украины показала уникальные кадры, как именно происходил обмен. На видео заметны первые и искренние эмоции украинских защитников, о которых не забыли и вернули домой.
Это без преувеличения – исторический момент. Мы хотим показать уникальные кадры,
– рассказали в СБУ.
СБУ показала первые минуты освобождения наших защитников: смотрите видео
В СБУ вспомнили, что много людей работало над тем, чтобы наши герои наконец-то вернулись домой.
"И мы будем сражаться дальше, пока не освободим каждого, кто до сих пор находится в плену, и не отвоюем последний клочок нашей земли", – заверила наша Служба безопасности.
Украина освободила из плена защитников Мариуполя
- Вечером 21 сентября в телеграм-каналах начали писать, что состоялся обмен. В результате из плена освободили защитников Мариуполя.
- В Турцию вернулись легендарные командиры, защищавшие Мариуполь.
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