Загалом додому повернулось 200 захисників. Їх вдалось поміняти на кума путіна віктора медведчука.

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СБУ показала, як наші бійці повертались з полону

Служба безпеки України показала унікальні кадри, як саме відбувався обмін. На відео помітно перші та найщиріші емоції українських захисників, яких повернули додому.

Це без перебільшення – історичний момент. Ми хочемо показати унікальні кадри,
– розповіли в СБУ.

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У СБУ пригадали, що багато людей працювали над тим, щоб наші герої нарешті повернулись додому.

"І ми будемо битися далі, поки не звільнимо кожного, хто досі перебуває в полоні, та не відвоюємо останній клаптик нашої землі", – запевнила наша Служба безпеки.

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