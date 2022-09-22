Загалом додому повернулось 200 захисників. Їх вдалось поміняти на кума путіна віктора медведчука.
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СБУ показала, як наші бійці повертались з полону
Служба безпеки України показала унікальні кадри, як саме відбувався обмін. На відео помітно перші та найщиріші емоції українських захисників, яких повернули додому.
Це без перебільшення – історичний момент. Ми хочемо показати унікальні кадри,
– розповіли в СБУ.
СБУ показала перші хвилини звільнення наших захисників: дивіться відео
У СБУ пригадали, що багато людей працювали над тим, щоб наші герої нарешті повернулись додому.
"І ми будемо битися далі, поки не звільнимо кожного, хто досі перебуває в полоні, та не відвоюємо останній клаптик нашої землі", – запевнила наша Служба безпеки.
Україна звільнила з полону захисників Маріуполя
- Ввечері 21 вересня у телеграм-каналах почали писати, що відбувся обмін. Внаслідок нього з полону звільнили захисників Маріуполя.
- У Туреччину повернулись легендарні командири, які боронили Маріуполь. Мовиться про Дениса Прокопенка "Редіса", Сергія Волинського "Волину" та Святослава Паламара "Калину".
- Ба більше, додому повернулась "Пташка" – Катерина Поліщук, працівника СБУ з позивним "Бурий", фотограф з "Азовсталі" та багато інших українських захисників. Загалом вдалось звільнити 215 захисників. Відомо про повернення 10 іноземців, які воювали в Україні. П'ять є громадянами Великої Британії, а 2 – США.
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