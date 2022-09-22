Про це 22 вересня повідомив тимчасовий виконувач обов'язків голови СБУ Василь Малюк.

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"Для нас відбулася важлива подія, що повернули працівника Служби безпеки України на позивний "Бурий", який до останньої хвилини пліч-о-пліч з "Редісом" боронив "Азовсталь", – зазначив Малюк.

Мотиваційний вчинок

За словами очільника СБУ, "Бурий" тримав на максимальному рівні контррозвідувальне забезпечення всіх процесів на Азовсталі. Перед тим, як потрапити до ворожого полону, він встиг на умовах конспірації передати свої шеврони.

Сьогодні ми з Дмитром Сергійовичем Усовим (заступник очільника ГУР – 24 канал), як і обіцяли, повернули їх йому. Це дуже й дуже для нас важливо. Це мотиваційне для всього особового складу як СБУ, так і ГУР МО, так й інших наших суміжних силових структур, – заявив Малюк.

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