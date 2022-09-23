Вернувшиеся из ада

Им нужны месяцы физической и психологической реабилитации, чтобы минимально прийти в себя. Суммарно их опыт – это даже не Аушвиц. Закрытое пространство под бесконечной бомбардировкой с воздуха, воды и суши, после чего сталинский ГУЛАГ, умноженный на произвол и дебилизм террористов на оккупированных территориях Донбасса и кадыровцев.

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Никто не знал, куда их везут, когда происходило освобождение. Все предполагали худшее. Самое страшное, что у некоторых – и речь не об одном-двух людях – остались близкие в плену. А, например, Еленовка – не просто лагерь смерти: дважды закрытых в бараках людей заживо сжигали.

Чудо со слезами на глазах

Большая часть защитников "Азовстали" , переживших уничтожение Мариуполя, остаются в плену. Освобождение части пленников – радость, чудо, подвиг, но со слезами на глазах.

Стоит прочесть путин снова испытал русский народец на прочность

Не стоит сейчас вытряхивать из вчерашних пленных или их родственников громкие заявления, политические оценки или жуткие подробности. Выдержка и такт.

И главное – россия должна ответить за Мариуполь, Еленовку, Изюм, Бучу, Бородянку и другие свои военные преступления. Это вопрос номер 1. С ужасными подробностями этих преступлений нам еще предстоит быть всю жизнь.

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