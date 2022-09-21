Швидше за все, турецький глава не здатен завершити війну, яку росія почала проти України. Це під силу лише Збройним Силам. Про це на стрімі 24 каналу сказав російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.

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За його словами, Ердоган – політик, який успішно лавірує між Заходом та Сходом, між росією та США. Він претендує на роль перемовника, хоча у його країні економічне становище досить важке.

Він намагається завдяки зовнішньоекономічним успіхам довести, нібито здатен зупинити війну. Звісно, у нього це не вдасться. Це цілком очевидно,

– переконаний Яковенко.

Він вважає, що ці заяви не мають жодного сенсу. Ба більше, українська влада чітко заявила, що перемовини зараз неможливі, поки не будуть деокуповані всі українські території в кордонах 1991 року.

Що зупинить війну

Тож припинити жорстоку та цинічну війну російської армії проти України може лише, як наголосив журналіст:

важка військова поразка країни-агресорки;

ліквідація путінського режиму внаслідок внутрішніх процесів.

"Зрозуміло, що Україна не піде штурмом на москву. У них інші завдання. Однак після розгрому російської армії, підуть внутрішні процеси. Сама армія, не бажаючи бути цапом-відбувайлом, перестане бути лояльною до путіна", – додав він.

Саме тоді й почнуться зовсім інші процеси, а саме – розпад імперії.

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