Скорее всего, турецкий глава не способен закончить войну, которую россия начала против Украины. Это под силу только Вооруженным Силам. Об этом на 24 канале сказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.

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По его словам, Эрдоган – политик, успешно лавирующий между Западом и Востоком, между россией и США. Он претендует на роль переговорщика, хотя в его стране экономическое положение довольно тяжелое.

Он пытается благодаря внешнеэкономическим успехам доказать, что способен остановить войну. Конечно, у него это не получится. Это совершенно очевидно,

– убежден Яковенко.

Он считает, что эти заявления не имеют никакого смысла. Более того, украинские власти четко заявили, что переговоры сейчас невозможны, пока не будут деоккупированы все украинские территории в границах 1991 года.

Что остановит войну

Так что прекратить жестокую и циничную войну российской армии против Украины может только, как отметил журналист:

тяжелое военное поражение страны-агрессора;

ликвидация путинского режима в результате внутренних процессов.

"Понятно, что Украина не пойдет штурмом на москву. У них другие задачи. Однако после разгрома российской армии пойдут внутренние процессы. Сама армия, не желая быть козлом отпущения, перестанет быть лояльной к путину", – добавил он.

В это время и начнутся совсем другие процессы, а именно – распад империи.

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