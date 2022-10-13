Так, Путін хоче експортувати через Туреччину більше газу, зробивши з неї новий газовий хаб й у такий спосіб зберегти свій енергетичний вплив на Європу. Про це повідомляє Reuters, інформує 24 канал.

Цікаво "Путіну треба перемир'я до 15 листопада": Яковина розповів, хто тисне на Росію

Про що говорили Путін та Ердоган

Російський президент зазначив, що Туреччина пропонує найнадійніший маршрут постачання газу до Європи. А також додав, що відповідний хаб буде майданчиком не тільки для постачання блакитного палива, а й для визначення ціни на нього.

Сьогодні ці ціни захмарні. Ми могли б легко регулювати їх на нормальному ринковому рівні, без будь-якого політичного підтексту,

– сказав російський диктатор.

Президент Туреччини наразі не відповів на пропозицію Путіна. Однак речник очільника Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що обидва президенти погодилися її швидко та детально вивчити.

Крім того, Пєсков сказав, що питання врегулювання війни Росії проти України на зустрічі Путіна та Ердогана начебто не підіймалося. Однак обговорили можливості країни-агресорки щодо експорту зерна.

Зверніть увагу "Це приносить свої плоди": яку роль грає Ердоган у "переговорах" між Україною та Росією

Зустріч з Ердоганом для Путіна – "розігрів" перед самітом G20

Політолог Володимир Фесенко напередодні зустрічі припускав, чого варто чекати від діалогу Путіна та Ердогана. За його словами, нічого надзвичайного від їхньої зустрічі можна не очікувати.

Від зустрічі Путіна з Ердоганом не варто чекати чогось надзвичайного в контексті війни Росії проти України. Головні зусилля Путіна в цьому контексті будуть на саміті G20,

– зауважив Фесенко.

Він додав, що Путін хоче, щоб Туреччина стала газовим хабом для Росії. Так, очільник Кремля війною проти нашої держави спровокував те, що Європа відмовляється від російського газу й тепер він "пропонує" ЄС купувати газ або через вцілілу гілку "Північного потоку-1", або через "Турецький потік". Тож через Ердогана Путін буде формулювати свої пропозиції до Європи.

Фесенко про зустріч Путіна з Ердоганом: дивіться відео

Політолог зауважив, що зустріч Путіна з Ердоганом – це такий "розігрів" для російського президента перед самітом G20 на Балі у листопаді. Втім, очільнику Кремля не варто розраховувати на якісь позитивні результати для себе, оскільки наші союзники вже зрозуміли, що не можна йти йому на поступки.

Читайте також "Ердоган грає у свою гру": чому турецький лідер схиляє Україну та Росію до перемовин

Посередництво Туреччини у переговорах України та Росії: що відомо