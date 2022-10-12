Про це для 24 каналу розповів політолог Валерій Димов. Він зазначив, що невідомо, чи очільник Кремля наважиться поїхати на зустріч.

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Не зможе говорити з позиції сили

За словами Димова, до G20 входять насамперед країни, які не є політичними чи безпековими союзами. Вони не є військовими союзниками, бо G20 створили у 1999 році міністри фінансів і керівники центральних банків країн та провідних економік світу. З іншого боку, як наголосив політолог, ці країни мають 66% бідного населення. Мовиться про Індію, Південно-Африканську Республіку. Не все гаразд і в Аргентині,

"Але зараз я про те, що ці країни мають займатися добробутом, а не безпекою. Дуже часто люди в короткостроковій перспективі надають перевагу добробуту перед безпекою. Тому там також є держави-антагоністи й це завжди намагався використовувати Путін", – зазначив Димов.

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Він додав, що російська депутатка Матвієнко вже розповідала про мир на парламентському саміті G20. Вона говорила те, що хотіли почути країни, які Путін хоче об'єднати проти так званого "гнилого Заходу", який нібито дбає тільки про добробут і не може чинити опір, якщо на нього нападають.

Там є прямі конкуренти США. Той самий Китай, який має проблеми з Індією. Путін в принципі був готовий туди їхати, але коли президент Індонезії сказав про те, що він зробив запрошення Зеленському, то, тепер, думаю, Путін не знає, що робити, оскільки український президент може влаштувати холодний душ для диктатора, – сказав Димов.

З Путіним ніхто не захоче комунікувати

Політолог пояснив, що Путін боїться відкрито щось говорити, коли його неоднозначно сприймає аудиторія. Він звик казати те, що хочуть почути слухачі. Димов пояснив, що G20 – це доволі строката й різношерстна структура й Путіну буде складно там говорити з позиції сили.

"Думаю, що приїхати Путіну на G20 – це показати руконеподання для провідних економік світу, бо ніхто не захоче з ним комунікувати. Таке вже було у 2014 році, коли Путін покинув зустріч на день раніше, бо образився", – пригадав політолог.

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Що просить Росія

Російська депутатка Валентина Матвієнко заявила, що Кремль хоче переговорів з Україною. Як вона переконує, Росія хоче "переговорів, діалогу, мирного політичного вирішення цієї кризи".

"Давайте просто сьогодні на майданчику парламентської "двадцятки" сядемо за стіл переговорів: парламент Росії, парламент України. Спробуймо зрозуміти один одного, знайти домовленості", – сказала представниця вбивць.