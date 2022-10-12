Так, Байден не бачить вагомих причин для зустрічі з Путіним на саміті G20. Він запланований наступного місяця в Індонезії.

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Чому Байден не хоче бачити Путіна

За словами американського лідера, зустріч залежатиме від того, про що саме хоче поговорити російський президент. Байден зазначив, що якщо Путін захоче обговорити ув’язнену американську баскетбольну зірку Брітні Ґрінер, то він буде готовий до розмови.

Але подивіться, він діє жорстоко. Я вважаю, що він скоїв воєнні злочини, і тому не бачу жодної причини зустрічатися з ним зараз,

– наголосив президент США.

У США назвали "позерством" заяви Лаврова

Адміністрація США назвала заяви російського міністра Лаврова про нібито можливість переговорів між Росією та Україною як "позерство" на тлі ракетних атак по мирних містах, а не як конструктивну пропозицію вести дипломатичний діалог про мир.

"Ми сприймаємо це як позерство. Ми не сприймаємо це як конструктивну, легітимну пропозицію брати участь у діалозі й дипломатії, які абсолютно необхідні для того, щоби припинити цю жорстоку агресивну війну", – сказав речник Державного департаменту США Нед Прайс.

Байден пригрозив Путіну щодо використання ядерної або хімічної зброї

Джо Байден пригрозив Путіну, якщо той вирішить застосувати ядерну чи хімічну зброю у війні проти України. За його словами, це змінить картину світу, яка була після Другої світової.

"Не робіть. Не робіть. Не робіть. Це змінить формат війни на те, що не було з часів Другої світової війни й матиме наслідки", – звернувся Байден до російського диктатора.

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