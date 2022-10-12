Так, Байден не видит веских причин для встречи с Путиным на саммите G20. Он запланирован в следующем месяце в Индонезии.

На тему "Рациональный игрок, который значительно просчитался": Байден оценил действия Путина в отношении Украины

Почему Байден не хочет видеть Путина

По словам американского лидера, встреча будет зависеть от того, о чем хочет поговорить российский президент. Байден отметил, что если Путин захочет обсудить заключенную американскую баскетбольную звезду Бритни Гринер, он будет готов к разговору.

Но посмотрите, он действует жестоко. Я считаю, что он совершил военные преступления, и потому не вижу никакой причины встречаться с ним сейчас,

– подчеркнул президент США.

В США назвали "позерством" заявления Лаврова

Администрация США назвала заявления российского министра Лаврова о якобы возможности переговоров между Россией и Украиной как "позерство" на фоне ракетных атак по мирным городам, а не как конструктивное предложение вести дипломатический диалог о мире.

"Мы воспринимаем это как позерство. Мы не воспринимаем это как конструктивное, легитимное предложение принимать участие в диалоге и дипломатии, которые абсолютно необходимы для того, чтобы прекратить эту жестокую агрессивную войну", – сказал представитель Государственного департамента США Нед Прайс.

Байден пригрозил Путину об использовании ядерного или химического оружия

Джо Байден пригрозил Путину, если тот решит применить ядерное или химическое оружие в войне против Украины. По его словам, это изменит картину мира, последовавшую после Второй мировой.

"Не делайте. Не делайте. Не делайте. Это изменит формат войны на то, что не было со времен Второй мировой войны и будет иметь последствия", – обратился Байден к российскому диктатору.

Достойно внимания – Байден предостерег о применении ядерного оружия Россией: смотрите видео