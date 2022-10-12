Байден наголосив, що Путін помилково думав, мовляв, українці підкоряться окупантам. Це спростував шалений опір всередині країни.

До речі Путін не жартує щодо ядерної зброї, але все це може закінчитися тільки Армагеддоном, – Байден

Я вважаю, що він (Путін – 24 канал) раціональний актор, який суттєво прорахувався,

– сказав президент США.

Натомість дії та слова Путіна – ірраціональні

Байден додав, що, відтак рішення Путіна стали ірраціональні. Це очевидно з того, що диктатор говорить. Він заявляв, нібито йому потрібно було "бути лідером Росії, яка об’єднала всіх російськомовних". Тобто думки та уявлення Путіна були абсолютно хибними.

"Я вважаю, що виступ, його цілі не були раціональними. Він думав, що його зустрінуть з розпростертими обіймами, що це "дім Матері-Росії в Києві", – припустив Байден.

Ядерні погрози можуть закінчитись Армагедоном

Тиждень тому Байден сказав, що Путін не жартує, коли говорить про потенційне застосування тактичної ядерної або біологічної та хімічної зброї. Все тому, що російська армія значно не допрацьовує.

За словами американського президента, погрози диктатора створюють найбільший подібний ризик з часів Карибської кризи. Однак вони можуть призвести хіба до Армагедону.

Дивіться також – Путін особисто віддавав наказ бити по цивільних: відео