Об этом для 24 канала рассказал политолог Валерий Дымов. Он отметил, что неизвестно, решится ли глава Кремля поехать на встречу.

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Не сможет говорить с позиции силы

По словам Дымова, в G20 входят прежде всего страны, которые не являются политическими или союзами безопасности. Они не являются военными союзниками, потому что G20 создали в 1999 году министры финансов и руководители центральных банков стран и ведущих экономик мира. С другой стороны, как отметил политолог, эти страны имеют 66% бедного населения. Речь идет об Индии, Южно-Африканской Республике. Не все хорошо и в Аргентине,

"Но сейчас я о том, что эти страны должны заниматься благополучием, а не безопасностью. Очень часто люди в краткосрочной перспективе предпочитают благополучие безопасности. Поэтому там также есть государства-антагонисты и это всегда пытался использовать Путин", – отметил Дымов.

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Он добавил, что российский депутат Матвиенко уже рассказывал о мире на парламентском саммите G20. Она говорила о том, что хотели услышать страны, которые Путин хочет объединить против так называемого "гнилого Запада", который якобы заботится только о благосостоянии и не может сопротивляться, если на него нападают.

Там есть прямые соперники США. Тот самый Китай, у которого проблемы с Индией. Путин в принципе был готов туда ехать, но когда президент Индонезии сказал о том, что он сделал приглашение Зеленскому, то теперь, думаю, Путин не знает, что делать, поскольку украинский президент может устроить холодный душ для диктатора, – сказал Дымов.

С Путиным никто не захочет общаться

Политолог объяснил, что Путин боится открыто что-либо говорить, когда его неоднозначно воспринимает аудитория. Он привык говорить о том, что хотят услышать слушатели. Дымов объяснил, что G20 – это довольно пестрая и разношерстная структура, и Путину будет сложно там говорить с позиции силы.

"Думаю, что приехать Путину на G20 – это показать руконепредставление для ведущих экономик мира, потому что никто не захочет с ним коммуникировать. Такое уже было в 2014 году, когда Путин покинул встречу днем раньше, потому что обиделся", – вспомнил политолог.

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Что просит Россия

Российский депутат Валентина Матвиенко заявила, что Кремль хочет переговоров с Украиной. Как она убеждает, Россия хочет "переговоров, диалога, мирного политического разрешения этого кризиса".

"Давайте прямо сегодня на площадке парламентской "двадцатки" сядем за стол переговоров: парламент России, парламент Украины. Давайте попробуем понять друг друга, найти договоренности", - сказала представительница убийц.