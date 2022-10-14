Утім, якщо росіян тішать такі дипломатичні зв'язки, то нам лишається хіба порадіти за них. Таку думку 24 каналу озвучив політолог Валентин Гладких.
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Дипломатичний "прорив" Росії
Політолог припустив, що Палестина ще перегляне свою позицію щодо того, чи варто підтримувати зв'язки з Владіміром Путіним. Адже контакти з російським президентом їх явно дискредитують.
"Якщо раніше Путін робив ласку, зустрічаючись з палестинцями, то сьогодні палестинці роблять ласку, зустрічаючись з Путіним", – сказав Гладких.
Я думаю, що Путіну ця зустріч буде чогось коштувати,
– зауважив він.
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На його думку, зустріч очільників Палестини та Росії позначиться на міжнародній арені. Так, на неї має відреагувати Ізраїль. Крім того, Україна постійно звертається до ізраїльської влади щодо протиракетної та протиповітряної оборони.
"В ізраїльтян є черговий привід, щоб поміркувати над тим, як їм себе поводити щодо путінського режиму", – підкреслив політолог.
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Відносини Путіна та інших політиків: останні новини
- Самопроголошений білоруський президент Алєксандр Лукашенко є найвідданішим посіпакою очільника Кремля. Нещодавно вони взяли участь у шостому саміті наради щодо взаємодії та заходів довіри в Азії. На нараді вони, як завжди, згадали Захід та закинули свої звинувачення.
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- У листопаді на Балі має відбутися саміт G20. З'явилася інформація, що в межах саміту можуть зустрітися американський лідер Джо Байден та Владімір Путін. Утім, президент США не бачить вагомих причин для зустрічі з очільником Кремля.
- Президент Туреччини Реджеп Ердоган 13 жовтня зустрівся з Владіміром Путіним під час регіонального саміту в Казахстані. Відомо, що говорили про енергетику й навіть згадали Україну.