Утім, якщо росіян тішать такі дипломатичні зв'язки, то нам лишається хіба порадіти за них. Таку думку 24 каналу озвучив політолог Валентин Гладких.

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Політолог припустив, що Палестина ще перегляне свою позицію щодо того, чи варто підтримувати зв'язки з Владіміром Путіним. Адже контакти з російським президентом їх явно дискредитують.

"Якщо раніше Путін робив ласку, зустрічаючись з палестинцями, то сьогодні палестинці роблять ласку, зустрічаючись з Путіним", – сказав Гладких.

Я думаю, що Путіну ця зустріч буде чогось коштувати,

– зауважив він.

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На його думку, зустріч очільників Палестини та Росії позначиться на міжнародній арені. Так, на неї має відреагувати Ізраїль. Крім того, Україна постійно звертається до ізраїльської влади щодо протиракетної та протиповітряної оборони.

"В ізраїльтян є черговий привід, щоб поміркувати над тим, як їм себе поводити щодо путінського режиму", – підкреслив політолог.

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