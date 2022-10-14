Так, боєць зенітної бригади гетьмана Пилипа Орлика збив чотири крилаті ракети окупантів з "Ігли". Цікаво, що цей переносний зенітно-ракетний комплекс призначений для знищення гелікоптерів та літаків.

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"Під час пуску завжди є хвилювання та головне – результат"

Чотири ворожі ракети Ярослав збив під час масованої атаки Росії 10 та 11 жовтня. Військовий розповів, що знищив снаряди пострілами з переносного зенітно-ракетного комплексу.

Зенітник зазначив, що під час пуску хвилюється, втім, головне – це результат, адже незбита ракета може наробити біди. Тож почуття відповідальності допомагає впоратися з тривогою та виконати свою роботу на відмінно.

Вийшов, спіймав ціль, супроводив, натиснув спуск — ракета вийшла. І швидко перезаряджаєш ПЗРК! Від'єднав пусковий механізм, приєднав його до наступної "труби" і продовжую працювати по цілях,

– захоплено розповідає український захисник.

У Повітряному командуванні "Південь" зазначили, що за таку влучність та професіоналізм воїн буде достойно заохочений військовим керівництвом. Та додали: "Будь, як Ярослав".

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Українські військові збивають російські ракети з ПЗРК: що відомо

Збивати ворожі ракети з "Ігли" для наших захисників вже стало традицією. Військові довели всім, що готові знищувати техніку ворога будь-яким способом.

Наприклад, 10 жовтня Стратком ЗСУ показав відео, як ще один воїн знищив з ПЗРК ракету противника. Детальніше дивіться у матеріалі 24 каналу.

Ще один український воїн збив два "Калібри" на Київщині та поблизу Дніпра. Свій перший снаряд воїн приземлив на підльоті лише за сто метрів від російської цілі – військових складів. Згадує, усе було настільки швидко, що навіть ніхто злякатися не встиг.

Євген вдруге перервав ворожий політ вже поблизу Дніпра. Після перезмінки частина воїнів вже збиралися відпочивати. Як раптом побачили в небі реактивний слід. Тож Євген навіть передати ПЗРК побратиму не встиг: знову прицілився і вистрілив.

Зверніть увагу! ПЗРК "Ігла" не призначена для закриття неба від ворожих ракет. Втім, це не зупиняє вправних українських військових відбивати атаки окупантів.

Варто побачити – Як український захисник збив ракету з ПЗРК: дивіться відео