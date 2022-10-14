Президент наголосив, що це День тих, хто бореться. Це День того, яку перемогу ми здобудемо. Зеленський додав, що Україна шанувала цей день століття тому, і століття після нас також шануватиме.

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Україну намагались поневолити, але вона вистояла

Звернення президент записав зі схилів Витачева. Там був один із найдревніших форпостів Русі-України за часів Ольги, Святослава й Володимира Великого. Там збиралися на княжий з’їзд Святополк, Мономах, Андрій і Олег, а також ставив перший хрест Андрій Первозваний. Ці береги бачили різних загарбників і героїв. За словами Зеленського, це місце – свідок більш ніж тисячоліття нашої історії та її важливого уроку.

14 жовтня ми дякуємо. Дякуємо всім, хто бився за Україну в минулому. І всім, хто б’ється за неї тепер. Усім, хто перемагав тоді. І всім, хто неодмінно переможе зараз,

– наголосив глава держави.

Він нагадав, що українську землю намагалися захопити й поневолити, а наш народ – підкорити й знищити. Це відбувалось і тисячу років тому, і у ХХ столітті.

Були різні періоди та різні загрози. Однак Зеленський зазначив, що Україна вистояла. Причина цього одна – це наші захисники й захисниці. Президент зауважив, що наш народ бився за своє право на життя: на Русі, на Січі, у часи національно-визвольних змагань, проти нацистської окупації, і проти росіян.

Це буде перемога всього нашого народу

Президент відзначив, що нинішній ворог у своєму злі об’єднує усіх ворогів нашої державності, які були.

І перемогою над цим ворогом ми відповімо всім ворогам, які посягали на Україну, на тих, хто жив, хто живе і хто житиме на нашій землі. Це буде перемога всього нашого народу,

– наголосив політик.

Зеленський перерахував усіх причетних:

Це буде перемога Збройних Сил України,

Наших Сухопутних військ, піхоти, танкістів, ракетних військ і артилерії.

Перемога наших Повітряних сил, наших зенітників, наших операторів дронів.

Перемога Військово-Морських сил, морських піхотинців.

Десантно-штурмових військ.

Нашої розвідки.

Сил спеціальних операцій.

Служби безпеки України.

Перемога прикордонників,

Національної гвардії,

Національної поліції,

тероборони, зв’язківців.

Перемога кожного й кожної, хто не залишить і сліду на українській землі від російської армії, що хизувалася.

Це буде перемога героїв, які зараз у російському полоні.

Зеленський додав, що пам’ятають про усіх, хто зараз в полоні. Роблять усе, аби повернути кожного героя.

Ворог може вдарити ракетами по містах, але по гідності –ніколи

Зеленський зазначив, світ бачить, що українці не втрачають людяності за жодних обставин. Ворог може вдарити по наших містах, але ніколи – по нашій гідності.

Російські ракети ще здатні зігнати українців у бомбосховища, але ніхто з наших людей там не тремтить. Президент нагадав, як наші люди співають в укриттях.

Ми захищаємо свою свободу. Свою душу. Свою землю. Свій Київ. Своє Запоріжжя. Свою Одесу. Свої Дніпро й Миколаїв. Свій Кривий Ріг. Свій Нікополь. Свій Хмельницький. Свій Львів. Свою Вінницю. Свою Житомирщину, Київщину, Сумщину, Чернігівщину, Харківщину. Те, що ми не віддали й будемо завжди берегти. Свій Херсон, свій Донецьк і Луганськ, свій Крим,

– наголосив глава держави.

Великий народ великої країни

Президент додав, що всі українці – великий народ великої країни. Всі, хто воює й працює заради того, щоб Україна жила:

Дипломати, які сформували найпотужнішу в історії глобальну коаліцію для допомоги Україні.

Волонтери, які закривають будь-які потреби військових.

Журналісти, які поширюють правду про Україну і про цю війну.

Транспортники, які змінюють ланцюжки постачання й забезпечують Україну всім необхідним.

Енергетики, які перемагають темряву цілодобово.

Будівельники, які відновлюють зруйноване ворогом.

Героїчні медики, рятувальники, сапери, вчителі, державні службовці, місцеве самоврядування, фермери, промисловці.

Президент зазначив, що мільйони людей щодня долають російський терор та наближають вирішальний день – день перемоги. Це буде перемога у війні за нашу свободу, за незалежність, за право на життя і для народу, і для держави, ім’я яким – Україна. Крім того, це війна за цінності, пам'ять і традицію волі.

Проти українських захисників – рашистські танки, "зеки" й найманці

Зеленський додав, що майбутнє залежить від конкретних людей – від тих, хто зараз перебуває в окопах і на бойових постах.

Сини, брати й батьки. Дочки, сестри й матері. Українці й українки, яким я зараз хочу сказати головні слова. Ви – найдорожче, що в нас є. Кожен і кожна. Проти вас – рашистські танки, "зеки" й найманці. Мародери, ґвалтівники й ті, хто збожеволів від пропаганди,

– наголосив президент.

Він додав, що тисячі окупантів кидають в атаки, їх навіть не рахують і не забирають, коли ті гинуть. Росіяни не знають, заради чого їм жити, а тому так ницо втрачають дане їм Богом життя.

Натомість за Українським Воїном – мільйони людей, які точно знають, заради чого живуть. Разом із захисником в окопі – вся наша держава, усе, що в нас є і таке дороге для нас.

Зеленський наголосив, що разом з Воїном майбутнє дітей, золото перемог наших спортсменів, наша поезія, мистецтво, наука, Софія і Палац Потоцьких, Хортиця й Лавра, українська історія.

Поруч із тобою – наша Сотня Небесна. І повага наша, наша віра й наша любов. Бо держава наша – то є матір для всіх захисників і захисниць. За тобою – Україна, яка точно знає, чого хоче і що цінує...Я знаю, що тобі дуже важко. Я знаю, як на тебе тисне цей ворог. Я знаю, що вони роблять. Але я знаю, що ти міцний, і ми зробимо все, щоб ти був іще міцнішим,

– підсумував президент.

Зеленський додав, що захисники наближають перемогу, як тільки можуть, а ми зробимо все, щоб її прискорити.

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