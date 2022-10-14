Президент подчеркнул, что это День тех, кто борется. Это День того, какую победу мы одержим. Зеленский добавил, что Украина чтила этот день век назад, и век после нас также будет почитать.

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Обращение президент записал со склонов Витачева. Там был один из древнейших форпостов Руси-Украины во времена Ольги, Святослава и Владимира Великого. Там собирались на княжеский съезд Святополк, Мономах, Андрей и Олег, а также ставил первый крест Андрей Первозванный. Эти берега видели разных захватчиков и героев. По словам Зеленского, это место – свидетель более чем тысячелетия нашей истории и ее важного урока.

14 октября мы благодарим. Спасибо всем, кто сражался за Украину в прошлом. И всем, кто бьется за нее теперь. Всем, кто побеждал тогда. И всем, кто непременно победит сейчас,

– подчеркнул глава государства.

Смотрите обращение Зеленского: видео