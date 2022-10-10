Сталось це під час масованого ракетного обстрілу. Така майстерність захисників неабияк захоплює. Адже ЗРК "Ігла" є на озброєнні у нас ще з 1981 року. Військовим вдалось схопити не лише ракету, а й мить, як уразили ціль у полі.

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Зрозуміло, що військові працювали у парі: один скеровував та повідомив, коли ракета наблизилась. Інший – власне оператор ПЗРК влучно вистрілив.

У ролику показаний не тільки момент пострілу, а й ураження ракети.

З відео зрозуміло, що героя звати Іван, а ще розуміємо радісні емоції, яких військові не приховували після майстерної роботи.

Що відомо про ПЗРК "Ігла"

Це радянський переносний зенітно-ракетний комплекс. Він призначений для ураження повітряних цілей, що низько летять, на зустрічних і погонних курсах. Перебуває на озброєнні з 1981 року. Дальність ураження цілей становить до 5000 метрів на висоті до 3,5 кілометів.

Скільки ракет випустила Росія по Україні

Упродовж 10 жовтня, під час масованої атаки українських міст, російські війська завдали понад 84 ракетних та авіаційних удари. Для терористичного обстрілу України Росія використала:

крилаті ракети,

балістичні ракети,

зенітні керовані ракети,

ударні безпілотні літальні апарати.

Зверніть увагу! В ГУР МО розповіли, що росіяни готували масований ракетний удар по Україні ще 2 та 3 жовтня.

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