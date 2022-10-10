Произошло это во время массированного ракетного обстрела. Такое мастерство защитников очень увлекает. Ведь ЗРК "Игла" есть на вооружении у нас еще с 1981 года. Военным удалось схватить не только ракету, но и мгновение, когда поразили цель в поле.
Внимание Более 80 ударов по более чем 20 городам: в Генштабе рассказали подробности массированного ракетного удара
Понятно, что военные работали в паре: один направлял и сообщил, когда ракета приблизилась. Другой – собственно оператор ПЗРК метко выстрелил.
В ролике показан не только момент выстрела, но и поражение ракеты.
Из видео ясно, что героя зовут Иван, а еще понимаем радостные эмоции, которых военные не скрывали после искусной работы.
Что известно о ПЗРК "Игла"
Это советский переносной зенитно-ракетный комплекс. Он предназначен для поражения низко летящих воздушных целей на встречных и погонных курсах. Состоит на вооружении с 1981 года. Дальность поражения целей составляет до 5000 метров на высоте до 3,5 км.
Сколько ракет выпустила Россия по Украине
В течение 10 октября, во время массированной атаки украинских городов, российские войска нанесли более 84 ракетных и авиационных ударов. Для террористических обстрелов Украины Россия использовала:
- крылатые ракеты,
- баллистические ракеты,
- зенитные управляемые ракеты,
- ударные беспилотные летательные аппараты.