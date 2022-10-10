Произошло это во время массированного ракетного обстрела. Такое мастерство защитников очень увлекает. Ведь ЗРК "Игла" есть на вооружении у нас еще с 1981 года. Военным удалось схватить не только ракету, но и мгновение, когда поразили цель в поле.

Внимание Более 80 ударов по более чем 20 городам: в Генштабе рассказали подробности массированного ракетного удара

Понятно, что военные работали в паре: один направлял и сообщил, когда ракета приблизилась. Другой – собственно оператор ПЗРК метко выстрелил.

В ролике показан не только момент выстрела, но и поражение ракеты.

Из видео ясно, что героя зовут Иван, а еще понимаем радостные эмоции, которых военные не скрывали после искусной работы.

Что известно о ПЗРК "Игла"

Это советский переносной зенитно-ракетный комплекс. Он предназначен для поражения низко летящих воздушных целей на встречных и погонных курсах. Состоит на вооружении с 1981 года. Дальность поражения целей составляет до 5000 метров на высоте до 3,5 км.

Сколько ракет выпустила Россия по Украине

В течение 10 октября, во время массированной атаки украинских городов, российские войска нанесли более 84 ракетных и авиационных ударов. Для террористических обстрелов Украины Россия использовала:

крылатые ракеты,

баллистические ракеты,

зенитные управляемые ракеты,

ударные беспилотные летательные аппараты.

Обратите внимание! В ГУР МО рассказали, что россияне готовили массированный ракетный удар по Украине еще 2 и 3 октября.

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