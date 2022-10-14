У селі Свободне Кальміуського (колишнього Тельманівського) району Донецької області є влучання у ворожий полігон. Це приблизно за 70 кілометрів від Маріуполя.

До теми Український зенітник збив 4 крилаті ракети з ПЗРК "Ігла": історія героя

БК сильно детонують

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що після влучання місцеві повідомляють про гучні звуки детонації БК.

Окупанти щодня втрачають склади з боєприпасами

Щодня Генштаб звітує про чергове знищення ворожих боєприпасів та командних пунктів. Лише за останню добу ракетні війська та артилерія уразили 2 склади з боєприпасами, радіоелектронну станцію, 3 пункти управління російських вояк, 5 районів зосередження сил ворога та їхню техніку.

Натомість авіація Сил оборони завдала 25 ударів. Як наслідок, у Генштабі підтвердили ураження понад 19 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 6 зенітних ракетних комплексів противника. Крім цього, наші підрозділи протиповітряної оборони збили 5 крилатих ракет та 9 БпЛА.

До теми – РСЗВ "Буревій" потужно гатить по позиціях ворога: дивіться відео