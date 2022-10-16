Успішний контрнаступ ЗСУ продовжує набирати обертів. І якщо аналітики раніше припускали, що до зими бойові дії стихнуть, є висока ймовірність, що цього не буде.

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ЗСУ продовжують відвойовувати території

Старший консультант Програми Росії та Євразії Chatham House Кейр Джайлз зауважив, що це вже "третя, четверта, можливо, п'ята різні війни, яку ми спостерігаємо". Своїми словами він підтвердив, що бойові дії перед початком морозів не вщухають, а лиш набирають нових обертів.

Він також нагадав про вплив вибухів на Кримському мосту. Хоч Росія і завдала відразу після цього масований ракетний удар по Україні, це аж ніяк не зламало міць ЗСУ. Ба більше, поки росіяни ходили стурбовані тим, що сталося, наші військові отримали черговий стратегічний поштовх.

Аналітики все ж припускають, що ближче до холодних місяців наземні бойові дії таки збавлять оберти. І саме тому слід очікувати на активність упродовж наступних тижнів. На думку оглядачів, вони "будуть життєво важливими".

Те, що здавалося віддаленою перспективою для чогось, що можна було б переконливо описати як перемогу України, тепер набагато правдоподібніше,

– підкреслив Джайлз.

Росіяни намагаються уникнути колапсу

Старший науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень і автор книги "Шлях Росії до війни з Україною" Самір Пурі поділився своїм припущенням. На його думку, окупанти "грають у свисток". Вони надіються, що на своїй лінії фронту зможуть уникнути колапсу до початку морозів.

Крім того, у Росії заявили, що займуться евакуацією мешканців окупованого Херсона. Сприятимуть її проведенню самі військові. А організовують її з тієї причини, що ЗСУ у цьому регіоні продовжують досягати неабияких успіхів.

Аналітики зазначають, що успішний контрнаступ ЗСУ змінив імпульс війни. Ба більше, він змусив весь світ переглянути ставлення до України. Мовляв, якщо раніше прогнозували, що наше військо лише оборонятиметься, то зараз усі бачать, що воно наступає.

Колишній командувач Сухопутних військ США на Європейському континенті Бен Ходжес наголосив, що росіянам узимку буде значно важче воювати. Відповідна думка ґрунтується як на жалюгідному забезпеченні ворога, так і на підтримці ЗСУ. За словами Ходжеса, наших захисників підтримує кожен українець. Натомість ворога Росія не може забезпечити навіть елементарним.

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