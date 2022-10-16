Таку думку 24 каналу озвучив керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко. Раніше повідомлялось про те, що Кремль робить етнічні чистки на окупованих територіях.

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Нам потрібні далекобійні снаряди

Мусієнко розповів, що зараз Україна наполягає на тому, щоб отримати далекобійні ракети ATACMS. Це питання артикулювалась, і наша держава запропонувала такий варіант, що ми будемо звіряти цілі з партнерами. Поки США думають, однак це питання часу, і згодом і такі ракети з'являться. Та поки йдуть роздуми, наші партнери нам натякнули чи сказали, що деякі цілі ми можемо діставати артилерією.

Снаряди Excalibur з системою GPS-наведення – це снаряд для ствольної артилерії, але він подібний за принципом дії, принципом враження цілей, ефективністю й руйнуванням до систем HIMARS. Excalibur – це 50 – 60 кілометрів. Залежить від того, яка це САУ, чи причіпна артилерія, якого виробництва. Досить ефективно можна вражати цілі, й це теж серйозне підсилення,

– зазначив військовий експерт.

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Нам треба знищувати логістику й тил

Керівник Центру військово-правових досліджень продовжив, що дійсно ми дістаємо деякі місця на окупованих територіях, бо вони якраз на відстані 50 – 60 кілометрів. Однак залишається важливе питання зриву логістики окупантів, знищення їхніх складів і військових об'єктів, зокрема, в окупованому Криму. Це теж важливе питання, й очевидно, що не всією зброєю ми можемо діставати.

"Нам було б легше, якби в нас були ракети на 300 кілометрів. Хоча приклади "бавовни" у Криму продемонстрували, що й там по деяких військових об'єктах ми можемо досить потужно влучати", – зауважив він.

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