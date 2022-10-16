Такое мнение 24 каналу озвучил руководитель Центра военно-правовых исследований военный эксперт Александр Мусиенко. Ранее сообщалось о том, что Кремль проводит этнические чистки на оккупированных территориях.

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Нам нужны дальнобойные снаряды

Мусиенко рассказал, что сейчас Украина настаивает на том, чтобы получить дальнобойные ракеты ATACMS. Этот вопрос артикулировался, и наше государство предложило такой вариант, что мы будем сверять цели с партнерами. Пока что США думают, однако это вопрос времени, и впоследствии и такие ракеты появятся. Но пока идут размышления, наши партнеры нам намекнули или сказали, что некоторые цели мы можем доставать артиллерией.

Снаряды Excalibur с системой GPS-наведения – это снаряд для ствольной артиллерии, но он подобен принципу действия, принципу поражения целей, эффективностью и разрушением к системам HIMARS. Excalibur – это 50 – 60 км. Зависит от того, какая это САУ, прицепная ли артиллерия, какого производства. Достаточно эффективно можно поражать цели, и это также серьезное усиление,

– отметил военный эксперт.

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Нам нужно уничтожать логистику и тыл

Руководитель Центра военно-правовых исследований продолжил, что действительно мы достаем некоторые места на оккупированных территориях, потому что они как раз на расстоянии 50 – 60 километров. Однако остается важный вопрос срыва логистики оккупантов, уничтожения их складов и военных объектов, в частности, в оккупированном Крыму. Это тоже важный вопрос, и очевидно, что не всем оружием мы можем доставать.

"Нам было бы легче, если бы у нас были ракеты на 300 километров. Хотя примеры "хлопков" в Крыму продемонстрировали, что и там по некоторым военным объектам мы можем достаточно мощно попадать", – отметил он.

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