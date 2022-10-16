Як повідомили фахівці Інституту вивчення війни, російська влада може брати участь у кампанії етнічних чисток, депортуючи українців та заселяючи до українських міст російськими громадянами.

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Окупанти фактично крадуть українських дітей

14 жовтня віце-прем'єр Росії Марат Хуснуллін заявив, що "кілька тисяч" дітей з Херсонської області вже перебувають в інших регіонах Росії. Там вони нібито відпочивають у будинках відпочинку та дитячих таборах. Зауважимо, що вивезення неповнолітніх херсонців у Росію є викраденням. Загарбники не дозволять потім повернутися цим дітям додому.

Радниця-уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук ще у липні розповіла, що росіяни самі кажуть про 324 тисячі викрадених дітей. Однак кількість примусово депортованих дітей не може бути підтверджена чи спростована українською стороною. Станом на початок липня надійшло 5097 заяв про викрадення дітей.

Для чого Росія краде дітей

Окупанти вивозять неповнолітніх через контрнаступ ЗСУ. Очікується, що українська армія скоро звільнить Херсон, а діти залишаться в окупованому Криму. Обуреним батькам нічого не залишиться робити, як їхати на півострів, щоб забрати своїх дітей. Російська пропаганда буде показувати це, як приїзд біженців, що втікають зі звільненого Херсона від "київського режиму укрорейха".

Довідка. Етнічна чистка сама по собі не була визначена як злочин, згідно з міжнародним правом, але була визначена Комісією експертів ООН з порушень гуманітарного права, вчинених на території колишньої Югославії, як "перетворення території в етнічну однорідність шляхом застосування сили або залякування" та "цілеспрямована політика, розроблена однією етнічною чи релігійною групою, спрямована на видалення за допомогою насильницьких і терористичних засобів цивільного населення іншої етнічної чи релігійної групи з певних географічних територій".

Додамо, що визначення міжнародних інституцій поняття етнічних чисток збігається з тим, що робить ворог на тимчасово окупованих ним територіях.

Ще у травні у Маріуполі російські військові активно проводили масову депортацію місцевого населення на територію держави-агресорки. Протягом 21 травня з міста вивезли 313 осіб. Водночас уникнути депортації було неможливо. Тих, хто передумав покидати Маріуполь після інформації про маршрут до Росії, відразу ж завертали або російські військові, або ті, кого називають "офіційними волонтерами".

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