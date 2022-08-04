Вражає те, що більшість з українських дітей має справжніх батьків і не потребують усиновлення. Більше про фактичне викрадення наших дітей розповіли джерела 24 каналу у службах.

Важливо Росіяни самі розповіли, як викрали дітей із захопленого Бердянська й вивезли на Донбас

Там додали, що 4 – 5 серпня на територію квазіреспубліки "ЛНР" прибуде уповноважена президента росії з прав дитини Марія Львова-Бєлова. Вона зустрінеться з "главою" псевдореспубліки.

Ця зустріч дозволить обговорити наступні кроки щодо забезпечення передачі українських дітей з "ЛНР" під опіку російських громадян,

– пояснили у службах.

Скільки українських дітей примусово вивезли до Росії

Радниця-уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук ще у липні розповіла, що росіяни самі кажуть про 324 тисячі викрадених дітей. Однак кількість примусово депортованих дітей не може бути підтверджена чи спростована українською стороною. Станом на початок липня надійшло 5097 заяв про викрадення дітей.

Росіяни не планують повертати незаконно депортованих українських дітей, ба більше, намагаються спростити законодавство зі всиновлення. А також називають депортацію дітей "евакуацією".

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