Впечатляет то, что у большинства украинских детей есть настоящие родители и они не нуждаются в усыновлении. Больше про фактическое похищение наших детей рассказали источники 24 канала в службах.

Важно Россияне сами рассказали, как украли детей из захваченного Бердянска и вывезли на Донбасс

Там добавили, что 4 – 5 августа на территорию квазиреспублики "ЛНР" прибудет уполномоченная президента россии по правам ребенка Мария Львова-Белова. Она встретится с "главой" псевдореспублики.

Эта встреча позволит обсудить следующие шаги по обеспечению передачи украинских детей из ЛНР под опеку российских граждан,

– объяснили в службах.

Сколько украинских детей принудительно вывезли в Россию

Советница-уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук еще в июле рассказала, что россияне сами говорят о 324 тысячах похищенных детей. Однако количество принудительно депортированных детей не может быть подтверждено или опровергнуто украинской стороной. По состоянию на начало июля поступило 5097 заявлений о похищении детей.

Россияне не планируют возвращать незаконно депортированных украинских детей, более того, пытаются упростить законодательство по усыновлению. А также называют депортацию детей "эвакуацией".

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