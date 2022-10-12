Росіяни розуміють, що маріупольці вже оговталися від страху перед загарбниками й починають чинити спротив окупаційній владі. Про це 24 каналу розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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Намагаються "виловити" партизанів

Тому постійно намагаються їх "виловити", хоч і не дуже успішно,

– зауважив Андрющенко.

Крім того, російські загарбники й самі чудово наганяють собі паніки. Для того, щоб утримувати населення в страху, вони постійно розповсюджують фейки про якісь диверсійні групи в Маріуполі або досі неспійманих морпіхів тощо.

"Настільки потужно ці фейки розповсюджують, що самі починають в них вірити", – сказав радник мера Маріуполя.

Вишукують чоловіків для мобілізації

Ба більше, за допомогою блокпостів загарбники вишукують нове "гарматне м'ясо" для свого війська. Зараз росіяни мобілізують чоловіків, які виїхали до Маріуполя, але мають прописку на окупованих з 2014 року територіях, зокрема у Донецьку, Макіївці та Горлівці.

Тимчасово переміщені особи, що вже давно мешкали в Маріуполі та залишилися зараз в окупації – їх мобілізують. Хоча насправді вони вже маріупольці щонайменше 8 років,

– повідомив Андрющенко.

Контролюють логістику

Радник голови Маріуполя зазначив, що вже другий день поспіль у місті помічають шалений рух російської техніки в обидва боки, зокрема:

з території країни-агресорки в напрямку Мангуша, тобто до Запорізької області й далі;

колони техніки окупантів, які рухаються в напрямку Ростова.

Це ми бачимо наслідки того, що трапилося на Кримському мосту. Тепер логістика з сухопутною Росією здебільшого йде через Маріуполь. Для того, щоб "щось не трапилося" окупанти зокрема й встановлюють ці блокпости – для охорони напряму руху,

– розповів Андрющенко.

Загарбники активно моніторять українські соцмережі щодо Маріуполя, щоб не стався витік інформації про рух військової техніки. Водночас якщо щось знаходять – одразу починають перевірки людей. Крім того, у місті поширений контрпартизанський рух, тому рух спротиву – це справжній подвиг.

Андрющенко пояснив, навіщо окупанти облаштували блокпости в Маріуполі: дивіться відео

До того ж загарбники навіть облаштували нову катівню прямо в Маріуполі – у колишньому центральному райвідділку. Загарбники утримують там людей, катують їх та вибивають "докази співпраці з українськими спецслужбами".

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