Про це розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Він оприлюднив відповідні відео, на яких видно густий чорний дим.

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За 50 кілометрів від Маріуполя сталася "бавовна"

Андрющенко розповів, що 8 жовтня на станції Карань у Донецькій області сталася "бавовна".

50 кілометрів від Маріуполя. Який прекрасний день! Маріуполь ближче та ближче! Слава Україні!

– підсумував радник мера.

Він оприлюднив відео, на яких можна побачити клуби диму. За словами місцевих, після вибухів на станції почалася пожежа.

На відео також чути звуки, схожі на детонацію боєприпасів. Ймовірно, на залізничній станції окупанти розмістили свій склад з озброєнням або ж вагони з БК.

Зверніть увагу! Карань — вузлова вантажна залізнична станція. Вона розташована у селищі міського типу Андріївка Волноваського району та має відгалуження – допоміжну гілку до станції Янісоль.

Дивіться відео "бавовни":

Як живе Маріуполь в російській окупації: коротко

Мешканці Маріуполя намагаються отримати бодай якусь гуманітарну допомогу. Однак зробити це дуже важко – у черзі потрібно стояти годинами.

Водночас якість продуктів, які дають українцям, просто жахає. На місяць маріупольці отримують 2 пляшки води, пачку крупи, кілька консервів, чай та сірники. При цьому, до прикладу, у Волновасі людям видали крупу, в якій повзали жуки.

Російські окупанти не можуть забезпечити маріупольцям бодай якусь безпеку. Так, днями в одному з будинків через проблему із газовим балоном стався вибух і зайнялася пожежа. Росіяни їхали на виклик понад 1,5 години. Через це загинула людина.

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