Вибухи в Іловайську прогриміли ще вночі. На місці події одразу спалахнула пожежа.

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Вагони росіяни зруйновані

Вже зранку стало відомо, що "бавовна" суттєво понищила російські поїзди та вагони на залізниці.

Не лише Кримом, не лише цистерни. Ще й вантажний склад в Іловайську. Місцеві повідомляють про досить потужний вибух та подальшу детонацію вночі. В окупантів тепер великі проблеми з постачанням з обох боків,

– розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

На фото з місця події видно, що деякі вагони перетворилися на брухт. Крім того, руйнувань зазнала і залізнична колія.



Результат подорожі "бавовни" Іловайськом / Фото з телеграму Петра Андрющенка



Вагони в Іловайську понищені / Фото з телеграму Петра Андрющенка

Що відбулося у Криму: коротко

О 6 годині ранку "бавовна" нарешті завітала на Кримський міст. Окупаційна влада півострова заявила, що нібито спалахнула цистерна з паливом у хвості вантажного потяга. Однак руйнувань зазнала не лише залізнична частина моста, а й автомобільна. Вона просто впала в море. То ж тепер проїзд там неможливий.

У Кремлі вже навіть вирішили створити й урядову комісію, яка займеться розслідуванням "надзвичайної ситуації".

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