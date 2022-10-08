Вибухи в тимчасово окупованому Іловайську прогриміли у перші хвилини після опівночі. У мережі місцеві телеграм-канали активно поширюють фото та відео пожежі.

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Що відбувається в Іловайську

Після щонайменше 2 вибухів, які пролунали у місті, виникла потужна пожежа. Місцеві пишуть про вибухи в районі залізничного вокзалу.

Пожежа в Іловайську після вибухів: дивіться відео

Варто відзначити, що Іловайськ з 2014 року перебуває під російською окупацією.

Близько 23:40 7 жовтня потужний вибух прогримів і в тимчасово окупованому Мелітополі. Мер міста Іван Федоров відзначив, що в окупантів чергова неспокійна ніч.

У Росії заявили про нібито українську атаку на аеродромі

На військовому аеродромі в Калузькій області, де базуються бомбардувальники Ту-22М3, з яких часто обстрілюють українські міста, 7 жовтня прогримів вибух.

Губернатор області Владислав Шапша заявив, що аеродром нібито потрапив під атаку безпілотника, однак жодних доказів, навіть фото чи відео немає. За інформацією російської сторони постраждалих немає, а інфраструктура аеродрому та техніка не пошкоджені.

І все б нічого, однак вищезгаданий аеродром розташований за майже 300 кілометрів від українського кордону.

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