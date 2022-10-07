Так, губернатор Калузької області Владислав Шапша ствердив, що аеродром нібито потрапив під атаку безпілотника, повідомляє 24 канал. Відомо, там базуються бомбардувальники Ту-22М3, з яких часто обстрілюють українські міста.

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Що заявляють у Росії

Так, 7 жовтня вибух буцімто спровокував український безпілотник. Однак варто зауважити, що жодних відео- чи фотопідтверджень цієї інформації немає.

За інформацією російської сторони постраждалих немає, а інфраструктура аеродрому та техніка не пошкоджені.

Загрози роботі – нема,

– ствердив губернатор Калузької області.

Також він зазначив, що на місці працює слідчо-оперативна група для встановлення причин та обставин інциденту.

Що відомо наразі

В українській мережі стверджують, що інформації зараз вкрай мало. Тому очікуються підтвердження цього випадку.

Так, якщо Україна б дійсно завдала такого удару, це свідчило б про найдальшу ціль з усіх, які вона вражала. Ба більше, це було б серйозним здобутком ЗСУ, адже на цій авіабазі базується 52-й бомбардувальний полк. Там знаходяться ті самі бомбардувальники, які запускають ракети по дальніх цілях вглибині України.

Проте, як заявив український журналіст Андрій Цаплієнко, ймовірно йдеться про вибух іранського дрона-камікадзе. Він припустив, що безпілотник був запущений у бік України, проте впав і здетонував на території аеродрому в Калузі.

Бавовна в окупантів: останні новини

1 жовтня в аеропорту у росіян також чули вибухи. Тоді вони прогриміли у тимчасово окупованому Криму в аеропорту Бельбек. Окрім того, в той же день їх чули також у Севастополі.

Гучно гриміли вибухи й у російському Бєлгороді 16 вересня. Після нічної бавовни там місто залишилося без світла, адже була пошкоджена підстанція. Тоді ж росіяни почали істерити та запитувати, за що ж їм випала така кара Божа.

Неспокійно й на тимчасово окупованій території Херсонщини. Так, 4 жовтня там пролунала низка вибухів, зокрема й в районі Антонівського мосту.

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