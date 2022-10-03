Петро Андрющенко – радник мера Маріуполя – заявив, що вибух стався о 14:01. Відомо, що жінка не впоралася з газовим балоном. Тим часом окупанти прибули аж о 15:39.

Зауважте У школі, як у в'язниці: навчальний процес в окупованому Маріуполі перетворився на СРСР

А швидка не з'явилася навіть о 16:00. На жаль, одна людина загинула. Окрім того, відомо про одного постраждалого.

Маріуполь. Чергова трагедія з пожежею по вулиці Сонячна. 1 людина загинула. 1 отримала опіки. Ось воно – справжнє обличчя росії в Маріуполі. Лють. Просто Лють,

– заявив Андрющенко.

Як окупанти знущаються з жителів Маріуполя

Російські загарбники продовжують знущатися з жителів тимчасово окупованого Маріуполя. Зокрема, окупанти морять людей голодом. Роботи у місті фактично немає. Так звану допомогу (дві пляшки води та крупу) видають лише людям з вразливих категорій населення. Місцеві жителі не мають змоги придбати найнеобхідніше.

Окрім того, загарбники постійно поширюють фейки серед місцевого населення. Зокрема, що їм начебто заборонили в'їзд в ЄС.

Зауважте – жінка розплакалась від подарунка ЗСУ: дивіться відео