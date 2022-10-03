Петр Андрющенко – советник мэра Мариуполя – заявил, что взрыв произошел в 14:01. Известно, что женщина не справилась с газовым баллоном. Тем временем оккупанты прибыли в 15:39.

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А скорая не появилась даже в 16:00. К сожалению, один человек погиб. Кроме того, известно об одном пострадавшем.

Мариуполь. Очередная трагедия с пожаром по улице Солнечная. 1 человек погиб. 1 получила ожоги. Вот оно – настоящее лицо россии в Мариуполе. Ярость. Просто Ярость,

– заявил Андрющенко.

Как оккупанты издеваются над жителями Мариуполя

Российские захватчики продолжают издеваться над жителями временно оккупированного Мариуполя. В частности, оккупанты морят людей голодом. Работы в городе практически нет. Так называемую помощь (две бутылки воды и крупа) выдают только людям из уязвимых категорий населения. Местные жители не могут приобрести самое необходимое.

Кроме того, захватчики постоянно распространяют фейки среди местного населения. В частности, что им вроде бы запретили въезд в ЕС.

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