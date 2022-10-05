Як повідомили у Маріупольській міській раді, мешканці продовжують страждати від рук ворога. Тепер вони вимушені годинами стояти у чергах, щоб увірвати бодай щось з їжі в окупованому місті.

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Черги шикуються з самого ранку

Традиційно російські загарбники роблять все для видовищної "картинки". Так, до Лівобережного району міста підвезли "гуманітарну допомогу". Туди прийшли ті мешканці, котрі не мають можливості придбати собі продукти першої необхідності.

У Маріуполі люди вистоюють годинами у черзі по продукти: відео

За словами представників міської ради, у довжелезну чергу вишикувалися маріупольці з самого ранку. Тож замість "відновлення" життя у місті триває справжня гра на виживання.

Окупанти буквально кинули людей

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів про настрій містян. Він виклав кілька скарг мешканців Приморського району. За словами Андрющенка, українці обурені тим, що окупаційна "влада" абсолютно нічого не робить. Ба більше, росіяни буквально кинули людей на вірну смерть без води та світла.

Обурений радник міського голови звернувся до самих окупантів. Він прекрасно знає, що росіяни активно читають його телеграм.

Годі знущатися з людей. Забезпечити мінімальні умови життя – ваш обов'язок. І немає тут бути вдячності від мешканців, це ж ви забрали у них все. Тому, к**во, працюйте. А краще просто біжіть... поки не пізно,

– наголосив він.

Крупи з жуками і дві пляшки води на місяць

Якщо вже говорити про саму "гуманітарну допомогу", то вона жахає не менше самих росіян. На місяць українцям на окупованих територіях видають мізер. Ба більше, на продукти можуть розраховувати лише ті, хто належить до вразливих категорій населення.

Наприклад, у Волновасі українцям видали крупу, якою повзали жуки. Якщо загалом окинути оком продуктовий набір, то він складається з:

2 пляшок води по 1,5 літра;

банки маринованої кукурудзи;

банки маринованої квасолі;

трьох банок з консервами: каша, тушонка та сардини;

пачки чаю;

свічок;

круп;

кількох пачок локшини швидкого приготування.

Усього цього, переконані окупанти, має вистачити на місяць.

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